Общество

Около 7 тысяч социальных контрактов с малоимущими жителями республики заключил Минтруд РД в 2022 году

Оставить комментарий

Об этом в ходе встречи Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с коллективом Минтруда РД рассказал министр труда и социального развития РД Абдурахман Махмудов.

«В целях социальной защиты населения предоставлено более 6900 социальных контрактов малоимущим гражданам. Выплачены все предусмотренные пособия, компенсации и выплаты. В 2022 году мы впервые в рамках республиканской меры поддержки 6 семьям имеющим 10 и более детей приобрели и передали 6 автомобилей», — руководитель ведомства.

Также читают:

Погибших на спецоперации росгвардейцев посмертно н...
Погорельцы Ахвахского и Цунтинского районов получи...
Орден Мужества погибшего росгвардейца дагестанца п...
Акция «Согреем наших защитников» стартовала в Даха...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.