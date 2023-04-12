Общество

Около 500 тысяч детей в Дагестане получили в 2023 году единое пособие

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Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана сообщил управляющий отделением Социального фонда РФ по республике Магомед Исаев.

«За истекший период 2023 года мы выплатили более 500 тысяч получателям единое пособие на 19,5 млрд рублей. При этом на половину поданных заявлений получен отказ. Отказ оформляется, даже если не хватает какого-то одного документа, допущена ошибка в имени, например. Поэтому мы стараемся поддерживать связь с заявителями, просим занести документы, исправить что-то, помогаем правильно оформить заявление», – сообщил Магомед Исаев.

За 2022 год пособия выплачены более 400 тысячам получателям на около 38 млрд рублей.

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