Около 460 тысяч дагестанцев заключили договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования

В ходе совещания по вопросу о предварительных итогах подготовки к осенне- зимнему периоду 2022-2023 гг. руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов рассказал, что сотрудники Инспекции в ежедневном режиме проводят контроль за заключением и исполнением договоров на техническое обслуживание и техническое диагностирование внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования, проверки вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах.

По предоставленным данным, договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключены с 459892 из 616581 абонентов, что составляет 74,5%, от общего количества абонентов, потребляющих природный газ на территории Дагестана.