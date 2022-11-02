Общество

Около 460 тысяч дагестанцев заключили договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования

Оставить комментарий

В ходе совещания по вопросу о предварительных итогах подготовки к осенне- зимнему периоду 2022-2023 гг. руководитель Госжилинспекции Дагестана Сергей Касьянов рассказал, что сотрудники Инспекции в ежедневном режиме проводят контроль за заключением и исполнением договоров на техническое обслуживание и техническое диагностирование внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования, проверки вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах.

По предоставленным данным, договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключены с 459892 из 616581 абонентов, что составляет 74,5%, от общего количества абонентов, потребляющих природный газ на территории Дагестана.

Также читают:

"Россети Северный Кавказ" устанавливает в Дагестан...
К 350–летию со дня рождения Петра Первого
МФЦ Дагестана одержал три победы на Всероссийском ...
День села Чираг

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.