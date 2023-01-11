Около 450 тысяч дагестанских семей претендуют на единое пособие

В Дагестане на получение единого пособия претендуют 446 515 тысяч семей. Его размер зависит от уровня доходов родителей и составляет 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей.

«В расчёте единого пособия в основном заложены правила, которые действуют для выплаты существующих сейчас пособий на детей от 3 до 17 лет. Для семей, в которых получают пособия на детей до 3 лет, установлен переходный период», – отметил руководитель отделения СФР по РД Магомед Исаев.

Единое пособие выплатят семьям, где среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше одного прожиточного минимума (13 081 рублей), важным критерием также является отсутствие избыточного движимого и недвижимого имущества.

Но, в случае, если мать ушла в декрет и на семью из доходов осталась только зарплата отца, которая не покрывает прожиточный минимум, а семья имеет две машины, то в получении единого пособия будет отказано. Кроме того, все трудоспособные члены семьи должны иметь официальный доход. Если человек нигде не работает, то в пособии также откажут.

Напомним, заявление на получение пособия можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР и в МФЦ.