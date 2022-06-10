Около 400 дагестанцев примут участие в забеге DAGRUN TARKI-2022

Около 400 дагестанцев смогут принять участие в ежегодном любительском забеге DAGRUN TARKI-2022, который состоится в День России в поселке Тарки города Махачкалы.

Забег состоится на горе Тарки-Тау, старт и финиш – на смотровой площадке. В мероприятии смогут принять участие до 400 человек, которым будет предложены три дистанции на 5, 10 и 25 км по кругу.

Подробнее о дистанциях:

— Дистанция на 25 км проходит в 1 круг, суммарный набор высоты – 900 м. Пункты питания на 5 и 15 км;

— Дистанция на 10 км проходит в 1 круг, суммарный набор высоты — 300м. Пункт питания на 5 км;

— Дистанция на 5 км проходит в 1 круг, суммарный набор высоты — 200м.Один пункт с водой

— трасса будет промаркирована красно-белой сигнальной лентой

— расстояние между разметками 30-100 м в зависимости от прямой видимости

-на пунктах питания будут присутствовать волонтеры, способные ответить на вопросы о трассе, а также поправить разметочную ленту при ее нарушении.