Около 40 детей мобилизованных граждан и погибших участников СВО получили новогодние подарки в Новолакском районе

В преддверии Нового года и праздничные дни глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев организовал поздравление детей мобилизованных участников СВО, детей погибших военнослужащих, а также сирот и детей с ОВЗ.

Поздравления проходили в рамках акции «Новый год в каждый дом» и охватили всех детей вышеуказанных категорий.

«Я считаю, что, несмотря на различные обстоятельства, нужно сохранять в себе веру в добро, уметь беречь теплоту семейного очага, любить, поддерживать и уважать друг друга. Мы обязательно продолжим серию подобных акций в поддержку семей мобилизованных граждан и участников СВО», — сказал глава МО М.Айдиев.