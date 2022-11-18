Около 350 миллионов рублей собрал фонд «Все вместе»

Фонд поддержки семей военнослужащих собрал 350 млн с начала весны.

Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» был основан в апреле этого года по инициативе главы республики Сергея Меликова.

Его задача – оказание, помимо господдержки, дополнительной помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Большая часть собранных средств уже отправлена фондом по назначению.

Консультацию по всем вопросам, возникающим в процессе оформления и подачи документов в фонд, а также перечисления единовременной денежной выплаты, можно получить по телефону фонда: 8 967 400-02-64.