Около 35 тысяч детей отдохнут в дагестанских лагерях в летний сезон

12 мая под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой состоялось совещание по вопросам готовности регионов к началу летней оздоровительной кампании. В совещании принял участие Сергей Меликов.

В рамках совещания, вице-премьер подчеркнула необходимость тщательного отбора поставщиков пищевых продуктов и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при организации детского отдыха.

«Необходимо взять на особый контроль отбор поставщиков пищевых продуктов в загородные лагеря и качество продуктов», — сказала Голикова.

Качественная организация детского отдыха находится на особом контроле главы Дагестана. В 2023 году в республике в летний период будут работать около двухсот лагерей, в которых смогут оздоровиться более 34 тысяч детей.

Кроме того, в регионе подготовлена программа по развитию материально-технического обеспечения и инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. В целом модернизация объектов летнего отдыха детей, рассчитанная до 2026 года, позволит увеличить охват более чем на двенадцать тысяч человек.