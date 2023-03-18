Около 300 школьников приняли участие в профориентационной квест-игре организованной в Медицинском колледже им. Башларова

Сегодня, 18 марта, в Медицинском колледже им. Башларова города Махачкалы прошла квест-игра «Твоя профессия-твое будущее», среди обучающихся 9-11 классов образовательных учреждений города.

Проведение квеста призвано способствовать повышению интересов учащихся к подобного рода мероприятиям, повышению их способностей в различных сферах активной деятельности.

Применение такой формы игры было направлено прежде всего на знакомство с колледжем, направлениями подготовки, посредством выполнения заданий, указанных в маршрутном листе.

В квесте приняли участие 58 городских школ, каждая команда состояла из 5 человек. В программу игры вошли такие этапы как: «Перевертыш», «Здоровый малыш», «Аптека», «Скорая помощь», «Улыбка» и др.

Школьники с удовольствием выполняли задания, на которых нужно было проявить себя не только в лучшей спортивной форме и продемонстрировать быстроту реакции, но и показать свои знания в оказании первой помощи человеку, знания биологии и химии и медицины.

По итогам проведенной квест-игры были выявлены победители и призеры, которые показали лучшее время прохождения квеста, самые большие суммы баллов, полученные на этапах игры. В церемонии награждения принял участие Гаджимурад Тагиров — начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования г. Махачкалы. Он отметил, что такое грандиозное профориентационное мероприятие для школьников проводится впервые в городе, и поблагодарил руководство МК им. Башларова за организованный интересный и полезный досуг для ребят.

Учащиеся получили незабываемые эмоции и полезные знания, также организаторы подготовили кубки и дипломы победителям, а все участники получили сертификаты и благодарственные письма.