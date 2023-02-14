Около 3 тысяч окопных свечей будет изготовлено в Дагестане в рамках акции «Тепло души»

В Дагестане продолжается акция «Тепло души», в рамках которой планируется изготовить порядка 3000 окопных свечей и отправить их российским военнослужащим на СВО.

Так, на минувшей неделе мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошёл в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. Его провел начальник отдела по проектной деятельности и развития добровольчества АНО «ДоброДаг» Ахмед Абдурахманов.

«Данные окопные свечи сейчас очень необходимы нашим ребятам которые находятся в зоне специальной военной операции для обогрева помещения, рук, освещения и сушки белья. Это хоть и не большой но думаю важный вклад для наших бойцов», — поделился Абдурахманов.

К участию в акции присоединились все желающие, в числе которых были и школьники. Они собирают материал для создания свечей: консервные банки и картон.