Общество

Около 3 тысяч окопных свечей будет изготовлено в Дагестане в рамках акции «Тепло души»

Оставить комментарий

В Дагестане продолжается акция «Тепло души», в рамках которой планируется изготовить порядка 3000 окопных свечей и отправить их российским военнослужащим на СВО.

Так, на минувшей неделе мастер-класс по изготовлению окопных свечей прошёл в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. Его провел начальник отдела по проектной деятельности и развития добровольчества АНО «ДоброДаг» Ахмед Абдурахманов.

«Данные окопные свечи сейчас очень необходимы нашим ребятам которые находятся в зоне специальной военной операции для обогрева помещения, рук, освещения и сушки белья. Это хоть и не большой но думаю важный вклад для наших бойцов», — поделился Абдурахманов.

К участию в акции присоединились все желающие, в числе которых были и школьники. Они собирают материал для создания свечей: консервные банки и картон.

Также читают:

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил строителей Даг...
Без стихотворения Расула Гамзатова встреча с колле...
"Замана" получила знак отличия "Золотой фонд пресс...
Прихожанам мечети в селе Тпиг раздали маски

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *