Около 3 млрд рублей направят на поддержку сферы сельского хозяйства в Дагестане

Об этом сегодня на заседании Правительства Дагестана сообщил глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, достигаемые положительные результаты в отрасли стали возможны благодаря грамотной поддержке АПК:

«Есть отдача от тех средств, которые мы вкладываем. Это и гранты, и льготное кредитование, и субсидирование затрат сельхозпроизводителей, а также целый ряд других мер.

А объемы такой поддержки ежегодно наращиваются. В текущем году на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривалось более 1,9 млрд руб., а в проекте следующего года уже на 1 млрд больше – 2,9 млрд рублей. Снижать достигнутый уровень поддержки наших аграриев мы не намерены», — сказал он.