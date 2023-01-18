Около 24 млн молоди различных видов рыб пополнили водоемы Дагестана за год

В рамках восстановительных мероприятий рыбоводы выпустили более 24 тыс. штук русского осетра, около 50 тыс. штук сазана и более 9 тыс. штук каспийского лосося. Рыбные запасы водоемов Дагестана в 2022 году пополнили почти 24 млн молоди различных видов рыб — русского осетра, каспийского лосося, кутума.

Работы по пополнению рыбных запасов республики выполнили специалисты Терско-Каспийского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по госзаданию по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, превысив запланированный выпуск на 6,2%. А в рамках компенсационных мероприятий рыбоводы выпустили более 24 тыс. штук русского осетра, около 50 тыс. штук сазана и более 9 тыс. штук каспийского лосося.

При этом уточняется, что на Мехтебском рыбоводном заводе очищено от жесткой водной растительности 614,46 га.

В начале декабря в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщили, что рыбодобытчики за 11 месяцев выловили 24 тыс. 385 тонн рыбы в Республике Дагестан, большая ее часть — килька. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб — восемь, в их числе три вида килек, два вида пузанков, долгинская сельдь и два вида кефали.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/16808383