Около 2 тысяч обращений, поступивших на прямую линию с главой Дагестана, уже исполнены или находятся на стадии реализации

Об этом рассказал заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД – начальник Управления информационной политики и пресс-службы Главы Дагестана Рашид Акавов.

«Согласно данным, 1979 обращений было взято на контроль. На сегодняшний день приняты меры и даны письменные разъяснения по 926 обращениям, продолжают находиться на контроле 1053 вопроса», – сказал выступающий.

Вместе с тем проводится работа по анализу качества ответов на обращения. Факты, когда людям отвечают «отписками», своевременно пресекаются.