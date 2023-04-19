Около 17 тысяч объектов недвижимости Бабаюртовского района охватят комплексными кадастровыми работами

Выездное совещание по этому вопросу провели представители Минимущества в районной администрации с участием глав сельских поселений.

В текущем году работы в Бабаюртовском районе будут проведены в отношении 16 889 объектов на 48 кадастровых кварталах.

По словам Темирхана Халилова, в рамках уточнения границ объектов недвижимости будут уточнены границы оросительных каналов, которые ранее были некорректно поставлены на кадастровый учёт. В связи с этой ошибкой и возникали препятствия для установления границ земельных участков физических лиц.

Представители района и главы сел попросили Минимущество и Росреестр Дагестана изучить возможность юридически правильного внесения изменений в похозяйственные книги, в которые также ранее были некорректно внесены сведения.

Комплексные кадастровые работы – это осуществляемые за счет государственных средств (то есть бесплатно для граждан) работы по установлению границ земельных участков, зданий на определенной территории.