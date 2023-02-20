Около 150 тонн гуманитарного груза в зону СВО отправили из Дагестана в рамках акции «Все для победы»

Сегодня, в рамках телемарафона акции «Все для победы», руководитель регионального исполкома Народного фронта Джамалудин Шигабудинов рассказал о той помощи, которую оказывает Народный Фронт. По его словам, около 150 тонн гуманитарного груза с начала СВО отправили в рамках акции «Все для победы» активисты регионального движения Народного фронта в Дагестане.

Участие в сборе помощи приняли более 100 организаций. В их числе коллективы завода им. Гаджиева управление Роскомнадзора и Федерального казначейства республики, представители СМИ, образования, молодежные объединения и другие неравнодушные граждане.

С октября 2022 года, для оказания помощи землякам участвующих в СВО, был открыт региональный сбор средств. На собранные средства бойцам отправили комплекты теплого обмундирования, газовые горелки. Комплекты боевого снаряжения, берцы, спальные мешки и др. А в преддверии Нового года НФ подарил бойцам бригады, в которой служат дагестанцы, автомобиль.

«Помощь, которую мы оказываем, адресная. Она была составлена по тем заявкам, которые поступали нам в региональное отделение от наших земляков. И это очень отрадно, что мы сегодня можем поддержать наших бойцов в тяжелых условиях», — отметил Шигабудинов.

По словам Шигабудинов, особенно ценные грузы – письма школьников, которые были подготовлены к 23 февраля. Их набралось уже порядка 1, 5 тысяч.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/okolo-150-tonn-gumanitarnogo-gruza-v-zonu-svo-otpravili-iz-dagestana-v-ramkah-akcii-vse-dlja-pobedy/