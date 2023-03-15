Экономика

Около 100 российских компаний представили свою продукцию на агропромышленном форуме «ДагАгроКаспий»

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В рамках форума «ДагАгроКаспий» было представлено все — от различных видов современных услуг и технологий в сфере садоводства, растениеводства, овощеводства, заканчивая новинками сельскохозяйственной техники.

Форум проводится при поддержке Правительства Республики Дагестан и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. Его основными организаторами выступают: Ассоциация «Теплицы Дагестана» и выставочный центр «РостЭкспоТент».

Мероприятие будет проходить с 15 по 16 марта, по программе форума планируется проведение конференции, семинаров, мастер-классов и бизнес-встреч.

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