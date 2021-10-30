Около 100 человек смогут написать географический диктант в историческом парке

Порядка 100 человек смогут принять участие в акции «Географический диктант», которая пройдет 14 ноября на площадке исторического парка в Махачкале. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мультимедийного комплекса «Россия — моя история».

«14 ноября на площадке исторического парка «Россия — моя история» пройдет международная просветительская акция РГО «Географический диктант — 2021″. Ожидаем около 100 участников с учетом ограничений, связанных из-за пандемии коронавируса», — сказал собеседник агентства.

По его словам, цель акции — популяризация географических знаний, повышение интереса к науке географии и национальному наследию.

«В программе акции викторина на знание вопросов по географии Дагестана, победители которого получат специальные призы и подарки», — добавили в историческом парке.

Акция «Географический диктант» проводится с 2015 года, в 2017 году она стала международной. В 2020 году в Дагестане подготовили более 30 площадок для акции.

Источник: ТАСС