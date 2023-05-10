Около 10 тысяч каспийчан приняли участие в праздничных мероприятиях в День Победы

Каспийск отметил 78 – годовщину Победы Красной армии над фашизмом в Великой Отечественной войне. Завершающим мероприятием празднования Дня Победы стал концерт, подготовленный воспитанниками детской школы искусств имени Агабабова.

«Сегодня учащиеся детской школы искусств им. С.Агабабова подготовили замечательный концерт. Приняли участие в нем абсолютно все отделения школы. Номера приурочены одной тематике – празднику День Победы, так как в нашем учреждение уделяется большое внимание патриотическому воспитанию», — рассказывает директор детской школы искусств им. С.Агабабова Марина Тесля.

Началась концертная программа с выступления хореографического ансамбля «Мир танца» с композицией «Чтобы помнили». Дети в военной форме под музыкальное сопровождение всеми любимой «Катюши» пробудили в зрителях дух патриотизма и напомнили о временах войны. После юные дарования оттанцевали символ любви и победы всех влюбленных «Военный вальс». Танец в их исполнении откликнулся в сердцах многих зрителей. Помимо этого, концертную программу украсило множество ярких и запоминающихся номеров.

«Мы в этому году создали ансамбль духовых инструментов, и сегодня дети впервые выступят с ними», — рассказывает директор детской школы искусств им. С.Агабабова Марина Тесля.

Не обошлось и без традиционной национальной лезгинки, после которой на площади воцарилась праздничная атмосфера. Отметим, что всего в праздничных мероприятиях, приуроченных Дню Победы, приняло участие около 10 тысяч каспийчан.