Огромное количество посылок и писем отправляются с Буйнакского района бойцам, находящимся в зоне проведения спецоперации

Акция военнослужащим «Посылка солдату» прошла и в республиканской школе боевых искусств «Пять сторон света». Всего за несколько дней юные спортсмены и сотрудники учреждения собрали самые необходимые вещи для отправки в зону проведения специальной военной операции.

Ценность акции не только в том, что за короткое время собирается большое количество необходимых вещей, но прежде всего в том, что дети учатся взаимопомощи, поддержке, учатся правильно и своевременно оказывать помощь.

Кроме того, такие акции сплачивают детей, педагогов и родителей в едином благородном деле. На призыв откликнулись все классы: ребята подготовили открытки для солдат, нарисовали рисунки, сами разработали дизайн посылок и скомплектовали коробки. В школе боевых искусств никто не остался равнодушным к акции.