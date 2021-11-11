Ограничиваем, чтобы спасти

10 ноября Сергей Меликов провел плановое заседание Оперштаба по противодействию распространению COVID-19. Он обратил внимание, что на тепловой карте эпидобстановки, доступной на платформе Стопкоронавирус.рф, Дагестан выделен жёлтым. Это значит, что в республике ситуация относительно стабильна, и мы находимся среди 6 субъектов страны, где наименьший рост заболеваемости за последние 6 дней. Однако рост имеется, как отметил глава Дагестана. И рост этот будет продолжаться.

От подчеркнул, что пока Дагестан обходит сильные ограничения в виде перехода на дистанционное обучение, однако при динамике роста заболеваемости, такое решение станет актуальным и для Дагестана.

Сергей Меликов также затронул вопросы вакцинации, сообщив, что за период введения ограничительных мер вакцинацию прошли ещё более 63 тысяч человек.