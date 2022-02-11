Ограничительные меры как следствие безответственного отношения граждан к санэпидпредписаниям

Статистика по коронавирусу остаётся неутешительной. По словам эпидемиологов, это связано с высокой заразностью нового штамма коронавируса «омикрон». Весомым фактором в осложнении ситуации стало отношение граждан к санитарно-эпидемиологическим предписаниям. В Агульском районе в этой связи введен ряд ограничительных мер, в числе которых обязательное ношение СИЗ при посещении магазинов. В самих торговых точках также необходимо наличие дезинфекторов для посетителей, работники сферы должны быть в масках. Это необходимо для предотвращения заражения COVID-19 и дальнейшего осложнения ситуации. По словам специалистов, ограничительные меры стали следствием безответственного отношения граждан к формированию коллективного иммунитета к коронавирусу. В общеобразовательных учреждениях района приняты меры для недопущения инфицирования детей и педагогов. В школы переданы очистители воздуха, дезинфекторы, рекомендовано проветривать помещения и сохранять социальное дистанцирование. Кроме того, на классных часах учителя проводят беседы об опасности вируса и основных методах борьбы с ним. Эти и другие профилактические мероприятия способствуют нормализации эпидемиологической обстановки в муниципалитете, где был зафиксирован пик инфицирования сезонными простудными инфекциями: грипп и ОРВИ.

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