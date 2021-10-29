Ограничения при отсутствии QR-кода

Подделка сертификата о вакцинации – это преступление, за которое может быть назначено наказание в виде реального срока лишения свободы. Стоит ли, рискуя своим собственным здоровьем, еще и нарушать закон? Этот вопрос не требует никакого другого ответа, кроме слова «Нет». В условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, для жителей Дагестана вводится обязательное предъявление QR-кодов или сертификатов о вакцинации при посещении мест массового скопления людей. В случае предоставления

поддельного сертификата, QR-код не будет считан и гражданин не сможет пройти в торговый центр или в пункт общественного питания и в любое другое учреждение, для

посещения которого наличие кода является обязательным.

Факт уголовной ответственности является упреждающим фактором для тех, кто не прошел вакцинацию и не имеет QR-кода и, соответственно, не сможет посетить места массового скопления людей. Однако, в рамках нерабочей недели, у жителей республики сохраняется возможность пройти вакцинацию и получить QR-код правомерным способом.

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