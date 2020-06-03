Ограничения передвижения между Махачкалой и Каспийском сняты

2 июня Владимир Васильев провел заседание Совбеза РД в режиме ВКС. На совещании с руководителями министерств и ведомств обсуждались мероприятия по обеспечению автодорожной безопасности в условиях ограничительных мер.

На заседании выступил руководитель МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Министр рассказал о принимаемых в республике ограничительных мерах для сохранения безопасности на автодорогах республики в условиях пандемии.

Они позволили сократить количество ДТП в республике на сорок восемь процентов. На сегодняшний день для контроля ситуации задействованы тысяча семьсот сотрудников личного состава ОВД и Росгвардии. Дополнительно выставлено сто двадцать восемь КЗП и сорок мобильных групп.

В столице региона выставлено сорок контрольно-заградительных постов с численностью состава четыреста сорок человек. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный анализ деятельности министерства внутренних дел.

Было озвучено решение о снятии заградительных постов внутри города, что позволит беспрепятственно добираться из Махачкалы в Каспийск и решит проблему пробок. Однако речь об открытии административных территорий пока не идет.