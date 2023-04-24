Официальный комментарий дирекции ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский» по факту обращения жителей с. Куруш

«Национальный парк «Самурский» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 N 1839. Создание национального парка в Южном Дагестане было связано с необходимостью сохранения и восстановления биологического разнообразия.

Чтобы учесть мнение местного населения при проектировании национального парка в Докузпаринском и Ахтынском районах были проведены общественные слушания, а также заседания рабочей группы по созданию нацпарка. При этом, обращаем особое внимание, что во всех заседаниях принимали участие представители джамаата сёл, территории которых вошли в состав национального парка «Самурский».

Положением о национальном парке «Самурский» предусмотрена возможность беспрепятственного пребывания в кластере «Шалбуздаг» всех правообладателей земельных участков, находящихся в границах национального парка, а также всех жителей сел Усухчай, Каладжух, Каракюре, Микрах-Казмаляр, Куруш, Микрах, Мискинджа, Текипиркент Джаба, Ахты, Куркал, Смугул, Ухул и Фий, и их близких родственников.

На 82% территории кластера разрешены основные виды традиционной хозяйственной деятельности местного населения: выпас скота и сенокошение. На более 55% территории кластера разрешаются осуществление любой сельскохозяйственной деятельности, размещение временных сооружений и иных объектов инфраструктуры пастбищного животноводства, организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, развитие народных и художественных промыслов, сбор отходов производства, ремонт и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и др.

По факту обращения сообщаем, за все время функционирования национального парка не поступало ни одного обращения или жалобы от местных жителей по вопросам препятствования хозяйственной деятельности.

Не поступало таких обращений и от правоохранительных и судебных органов.

Государственные инспекторы и сотрудники отдела экологического просвещения регулярно проводят в селе Куруш встречи с местным населением.

Благодаря созданию национального парка и привлечению сюда посетителей, для жителей села Куруш появились новые возможности в сфере обслуживания туристов и открытия гостевых домов, торговых точек, пунктов питания, конных экскурсионных маршрутов и т.д.

Таким образом, создание и функционирование национального парке создает благоприятные условия для социально-экономического развития как села Куруш, так и Докузпаринского и Ахтынского районов», — говорится в публикации дирекции ФГБУ «Государственный природный заповедник «Дагестанский».