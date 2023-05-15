Официальное трудоустройство является единственно верным способом реализации своих профессиональных навыков и для работника, и для работодателя

Нелегальные трудовые отношения — это нелегальный найм, который предполагает наличие трудовых отношений без издания приказа о приеме на работу, без оформления письменного трудового договора, без внесения соответствующей записи в трудовую книжку, без официальной выплаты заработной платы и связанных с ней налогов и отчислений. Такое трудовое взаимодействие является нелегальным.

При любом варианте нелегальных трудовых отношений все условия груда либо их часть, в первую очередь размер оплаты труда, определяются устными договоренностями, а значительная или большая часть оплаты труда производится не в виде официальной заработной платы, а в скрытых формах — в формате «серого дохода».

Отсюда и сложности, с которыми так или иначе столкнется официально нетрудоустроенный работник. Это и ненормированный рабочий день, отсутствие оплаты больничного и отпуска, зависимость размера заработной платы исключительно от работодателя, отсутствие записей в трудовой книжке и неуплата взносов в страховые фонды. Кроме того, работник остается без всех социальных гарантий, предоставляемых ему трудовым законодательством. Очень часто возникают случаи, когда работодатели не выплачивают работнику заработную плату.

Работа без оформления трудовых отношений не дает работнику права на выплату утраченного заработка в связи с потерей нетрудоспособности в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

При обращении в службу занятости за содействием в трудоустройстве, граждане сталкиваются с фактом назначения им материальных выплат на случай безработицы в минимальном размере.

Также, практически невозможно получить ссуду в банке, если работник не состоит в легальных трудовых отношениях.

Работники должны помнить, что в случае конфликтной ситуации они смогут защитить себя только законным путем. А это возможно в том случае, когда отношения с работодателем оформлены официально. Доказать факт трудовых отношений возможно в суде, но для этого потребуются свидетельские показания, что весьма проблематично. Не часто работники организации соглашаются давать показания против работодателя.

Поэтому работникам необходимо требовать заключения трудовых договоров в письменной форме, не соглашаться на выплату заработной платы в «конвертах». Иначе при увольнении неминуемо будут проблемы с выплатой заработной платы, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан. И это только одна сторона медали. Ведь для работодателей также нелегальные трудовые отношения влекут негативные последствия.

За нарушение законодательства о труде, в том числе не оформление трудовых отношений с работниками, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов и административного приостановления деятельности.

Так, в соответствии со статьей 5.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного взыскания.

Соответственно, официальное трудоустройство является единственно верным способом реализации своих профессиональных навыков и для работника, и для работодателя.