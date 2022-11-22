Официальное празднование Года Расула Гамзатова начнется с февраля 2023 года

Об этом рассказала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева

По словам руководителя министерства, торжественное открытие года Расула Гамзатова запланировано на февраль 2023 года — официальное празднование начнется с музыкально-поэтического представления «Мой Дагестан. Наш Расул» в Русском театре.

Министр также отметила, что в течение года юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Расула Гамзатов будут проходить в субъектах Российской Федерации, помимо этого будут организованы Дни Расула Гамзатова в Государственной Думе, ряд премьер в республиканских театрах, гастроли государственных коллективов и многое другое.