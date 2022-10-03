Общество

Офицер ЛНР рассказал о подготовке мобилизованных граждан в Донбассе

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Офицер Луганской народной республики Фёдор Сергеев рассказал о том, как будет проходить доподготовка российских военных в Донбассе. По словам военнослужащего, необученные бойцы на передовой никому не нужны. По завершении подготовки, решение о боевом применении переподготовленных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будет приниматься высшим военным руководством.

«Полагаю, это будет зависеть от складывающейся обстановки. Уверен, в ближайшее время произойдёт серьёзный перелом», — сказал Сергеев.

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