Офицер из Бабаюртовского района стал Народным героем Дагестана

Старший лейтенант Альберт Будаев из села Бабаюрт стал Народным героем Дагестана с присвоением Золотой звезды «Народный герой Дагестана».

28-летний Альберт Будаев с начала спецоперации на территории Украины находится на передовой, защищая жителей Донбасса от неонацистов и сатанистов. За плечами скромного на первый взгляд офицера десятки выполненных боевых задач, сотни спасенных жизней.

В июне 2022 года во время выполнения очередной боевой задачи, группа саперов, под командованием старшего лейтенанта Альберта Будаева попала под плотный обстрел противника. Не смотря на то, что их жизнь висела на волоске, поставленная задача по разминированию подступов к нескольким населённым пунктам Харьковской области была выполнена полностью. При этом старший лейтенант Будаев получил ранение, но благодаря своей смелости и мужеству, он сумел вывести группу сапёров из-под обстрела без потерь в безопасное место.

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, командир саперной роты старший лейтенант Альбер Будаев представлен к государственной награде – медали «За отвагу».