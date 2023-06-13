Одной из улиц города Нальчика присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

В Кабардино-Балкарии состоялись торжественные церемонии увековечения памяти героев России Нурмагомеда Гаджимагомедова и Тимура Тамазова, героически погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие Глава КБР Казбек Коков, руководство региона и города, отец Нурмагомеда Гаджимагомедова Энгельс Гаджимагомедов, родные и близкие ребят.

Также в церемонии приняла участие делегация из Дагестана, в состав которой вошли первый заместитель мэра г. Махачкалы Мавлидин Маликов, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, председатель Собрания депутатов Казбековского района Гирисхан Гирисханов, начальник Управления по внутренней политике администрации города Махачкалы Руслан Мамаев, депутат Махачкалинского городского Собрания Магомед Гамзатов.

Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что каждый из героев совершил подвиг на поле боя, защищая Отечество, каждый ценой собственной жизни спас товарищей по оружию.

Первый заместитель мэра г. Махачкалы Мавлидин Маликов выразил благодарность от имени Главы Дагестана Сергея Меликова и главы города Махачкалы Юсупа Умавова Главе КБР Казбеку Кокову за увековечение памяти героически погибшего земляка.

«Героизм наших военнослужащих служит примером для подрастающего поколения не только наших республик, но всей нашей страны.

В трудную минуту они проявили мужество, бесстрашие и любовь к своей Родине – качества, которыми всегда отличались горцы», – подчеркнул Маликов.

С сегодняшнего дня улица Центральная г. Нальчика носит имя Нурмагомеда Гаджимагомедова, а улица Театральная названа в честь Тимура Тамазова.

Отмечается, что Нурмагомед гостил дома у своего отца Энгельса Гаджимагомедова именно на улице Центральной, которая сегодня была переименована.

Звание Героя России первому – командиру роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову – было присвоено в марте 2022 года.

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