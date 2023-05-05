Одной из махачкалинских школ присвоено имя махачкалинца-участника СВО Тхаро Абатаева

В канун Дня Великой Победы мы сегодня провели торжественную церемонию присвоения имени махачкалинца Тхаро Алимовича Абатаева школе №27, которую он окончил.

Об этом сообщил мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов на своей странице в телеграм.

«Майор Тхаро Абатаев, командир танкового батальона, геройски погиб, защищая своих товарищей в марте 2022-го года.

Был награждён орденом Мужества.

К сожалению, посмертно.

Тхаро родился и вырос в Махачкале,

получил среднее специальное и высшее образование, затем был призван в армию.

После срочной службы в рядах Российской армии окончил военное училище в г. Чите.

В специальной военной операции участвовал вместе с танковым батальоном из г. Улан-Удэ.

Мы сделаем всё, чтобы память о Тхаро и его подвиге жила вечно!», — сказал градоначальник.