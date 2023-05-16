Одним из важнейших эпизодов жизни Льва Толстого, повлиявшим на его становление как писателя, был период его пребывания на Северном Кавказе

Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого сказал Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Как отмечают историки и исследователи его жизни, приехав на Кавказ юношей, Лев Толстой покидал его известным на всю Россию писателем. «Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, как в это время», – вспоминал Лев Николаевич кавказский период после возвращения домой.

Именно здесь, в Кизлярском округе Терской области, рождался великий классик мировой литературы, офицер-артиллерист, писатель и философ, который своими «Севастопольскими рассказами» заложил основание нового литературного жанра военной прозы», – отметил руководитель республики.