Одним из способов решения проблем с водой в Избербаше может стать механизм инфраструктурного меню

Обеспечить жителей Избербаша и попутных потребителей качественной и бесперебойной водой можно только при комплексном подходе, некоторые мероприятия которого уже реализуются.

Об этом на совещании под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова доложил и.о. министра строительства Александр Нестеров.

Так, за счет инфраструктурного бюджетного кредита строится магистральный водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск».

Реализация объекта позволит подать очищенную воду, в том числе и в Избербаш через Каспийское водохранилище, а также полностью перейти от потребления воды из КОРа.

Кроме того, с Минстроем России прорабатывается вопрос получения третьего для республики инфраструктурно-бюджетного кредита на строительство нового магистрального водовода «Каспийск — Избербаш» (предположительно диаметром 1000 мм) и новых очистных сооружений канализации за пределами города.

Реконструкцию водопроводных сетей города планируется провести за счет средств республиканского бюджета.

Источник: https://t.me/minstroyrd/1288?single