Одна из важнейших задач всех органов власти на сегодняшний день — обеспечение безопасности граждан и объектов инфраструктуры

По словам Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, приоритетного внимания требует разработка и реализация комплекса дополнительных мер, направленных на усиление защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического и транспортного комплексов, здравоохранения, образования, а также мест массового пребывания людей.

В этой связи руководителям муниципальных образований поручено организовать соответствующие проверки состояния объектов и уровня готовности их персонала к разного рода угрозам.

Напомним, мероприятия по обеспечению безопасности населения проводятся в том числе в рамках реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. No 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента РФ от 19 октября 2022 г. No 756».