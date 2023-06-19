Одна из улиц Мелитополя носит имя дагестанца-участника Великой Отечественной войны Ирбайхана Бейбулатова

В городе чтят память дагестанца, который в годы одной из самых кровопролитных войн в истории человечества проявил мужество, защищая мир от фашизма.

Простой учитель из Дагестана в 1941 году добровольцем ушел на фронт. После командовал мотострелковым батальоном, участвовал в самых сложных боях.

Одним из таких было сражение за Мелитополь, который фашисты называли ключом к «железнодорожным воротам Крыма».

Именно батальон старшего лейтенанта из Дагестана начал операцию по освобождению оккупированного немцами города. Герой Советского Союза захоронен здесь же, в братской могиле.