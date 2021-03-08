Одна из старейших жительниц Буршага принимает поздравления с 8 Марта

Сегодня в честь Международного женского дня поздравления от своих самых близких людей принимает жительница с. Буршаг Агульского района, ныне проживающая в селе Чинар 84-летняя Рагимат Маллакурбанова. Пройдя трудный жизненный путь горянки бок о бок со своим супругом Сефером Маллакурбановым, ныне покойным, Рагимат родила и вырастила 10 детей: двоих сыновей и восемь дочерей.

«Она своей заботой и любовью окружала всех детей, внуков. После школы мы в первую очередь шли к бабушке и потом только домой. Вкус её пирогов, чуду не забуду никогда», — вспоминает одна из внучек нашей героини.

Она была и остается примером для подражания для внуков. Рагимат была у матери одна, которая вырастила ее без мужа.

Коллектив газеты «Вести Агула» присоединяется ко всем пожеланиям и поздравляет бабушку Рагимат и желает ей крепкого здоровья и душевного спокойствия!