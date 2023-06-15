Одна из сессий ПМЭФ2023 посвящена привлечению внебюджетного финансирования в реализацию проектов импортозамещения

В студии для обсуждения собрались эксперты самых разных областей. От Республики Дагестан — Гаджи Султанов, Нюсрет Омаров и Гусейн Гусейнов.

«Это очень актуальная сегодня тема, в том числе для нашего региона. С российского рынка ушли многие иностранные производители, резко снизились объемы экспорта и импорта, но, как говорится, нет худа без добра. Это дало толчок для налаживания местного производства. Импортозамещению уделяется много внимания, но все мы понимаем, что мгновенно нарастить объёмы не получится. Нужны новые инструменты, включая финансовые. В обсуждении этих вопросов здесь участвуют не только политики, экономисты и финансисты, но и представители бизнеса», — сказал руководитель Минэкономразвития РД.