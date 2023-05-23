Одиночная женская пешая экспедиция из Дербента в Сочи

Ирина Грушанина, генеральный директор некоммерческой организации «Пешком по Кавказу» и создатель Кавказской тропы, начала одиночную двухмесячную пешую экспедицию из Дербента в Сочи.

Общая протяженность маршрута составит около 1 500 км и займет от 2 до 2,5 месяцев.

В прошлом году проект создания Кавказской тропы поддержало Министерство по туризму и НХП Дагестана, выделив грант на исследовательские работы в регионе.

На данный момент полностью готовы для самостоятельного прохождения 4 маршрута по Дагестану общей протяженностью 457 км: «Узоры времен», «Горы мастеров», «Тропой императоров» и «По краю башен».

По словам Ирины Грушаниной: «Кавказская тропа способствует притоку туристов в отдаленные горные села. В частности, одна из особенностей Дагестана это гостеприимство, дающее возможность идти по Кавказской тропе от села к селу без палатки и останавливаться в гостевых домах местных жителей».

Кавказская тропа – это самая протяжённая сеть пеших маршрутов в России длиной 1500 км от Каспийского до Черного моря. Ирина Грушанина пройдет по уже размеченному и промаркированному участку Кавказской тропы по Дагестану и далее продолжит путь по еще неисследованным участкам через 6 других регионов Северного Кавказа.