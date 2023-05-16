Один миллион заявок за пять сезонов: завершилась регистрация участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

На участие в пятом юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило около 160 тысяч (158 995) заявок от представителей всех российских регионов и 89 стран мира. Прием заявок стартовал 4 апреля и завершился 14 мая 2023 года. Участники загрузили в систему биографическую анкету и видеоинтервью. Это обязательное условие для доступа к последующим заданиям дистанционного этапа.

Прием заявок на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» завершен. Теперь все, кто успешно зарегистрировался, загрузил в систему анкету и видеоинтервью, смогут принять участие в следующем этапе проекта – дистанционном тестировании.

«Всего на участие в новом сезоне мы получили около 160 тысяч заявок из всех регионов России и 89 государств мира. Итого за все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира. Это серьезное прибавление в нашей команде сильных, мотивированных лидеров, высококлассных профессионалов. Позитивный тренд – существенно выросло число участвующих женщин. В прошлом сезоне среди конкурсантов их было 29%, а в этом году – 36%. Есть регионы, где доля женщин превысила и 50%. Преобладают опытные управленцы: основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 36 до 40 лет – на них приходится почти 28% от общего числа конкурсантов. Еще 22% приходится на более старших участников — от 41 до 45 лет, 19% – в возрасте от 31 до 35 лет, молодые люди до 30 лет составляют 12% заявок, а участники старше 46 лет – 19%. Уверен, что пятый сезон «Лидеров России» расскажет нам о новых героях – руководителях, которые не побоялись взяться за важную, ответственную работу», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Также глава АНО «Россия – страна возможностей» отметил, что в топ-10 отраслей, в которых работают участники, вошли: промышленность, образование, информационные технологии, телекоммуникации и связь, строительство и архитектура, предпринимательство, торговля, здравоохранение и медицина, государственная служба, банковская деятельность, транспорт и дорожное хозяйство. По уровню занимаемых должностей наибольшее число заявок приходится на долю руководителей организаций (22%).

Федеральные округа России по процентному соотношению участников распределились таким образом: Центральный (36%), Приволжский (17%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), Уральский (9%), Южный (8%), Дальневосточный (4%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

В Центральном федеральном округе большинство заявок в расчете на среднегодовую численность занятого населения в регионе поступило из Москвы – 55% от общего количества заявок в ЦФО. Также много участников из Московской (20%) и Воронежской (3%) областей. Затем следуют Ярославская (2%), Липецкая (2%), Белгородская (2%), Курская (2%), Калужская (2%), Владимирская (2%), Тульская (2%), Ивановская (1%), Рязанская (1%), Тверская (1%), Брянская (1%), Смоленская (1%), Орловская (1%), Тамбовская (1%) и Костромская (1%) области.

В Приволжском федеральном округе наибольшее количество заявок поступило из Самарской области (18%), Республика Татарстан (14%), Нижегородской области (14%), Республики Башкортостан (12%). Далее идут Пермский край (9%), Саратовская область (6%), Удмуртская Республика (5%), Оренбургская область (5%), Чувашская Республика (4%), Ульяновская (4%), Кировская (3%), Пензенская (3%) области, Республики Мордовия (2%) и Марий Эл (1%).

В Северо-Западном федеральном округе лидирует Санкт-Петербург (60%). Далее следуют Ленинградская (8%), Калининградская (6%), Вологодская (5%), Архангельская (5%), Новгородская область (4%), Мурманская (4%) области, Республика Коми (3%), Республика Карелия (2%), Псковская область (2%), Ненецкий АО (0,37%).

В Сибирском федеральном округе больше всего заявок подано от Новосибирской области (22%), затем идут Красноярский край (19%), Иркутская (14%), Кемеровская (13%), Омская (10%), Алтайский край (9%), Томская (7%) области, Республики Хакасия (2%), Тыва (2%) и Алтай (1%).

В Уральском федеральном округе заявки распределились следующим образом: Свердловская (35%), Челябинская (23%), Тюменская (16%), Ханты-Мансийский АО – Югра (14%), Ямало-Ненецкий АО (8%) и Курганская область (4%).

В Южном федеральном округе в лидерах по числу регистраций Краснодарский край (37%), Ростовская (25%) и Волгоградская (10%) области. Остальные регионы ЮФО регистрировались так: Республика Крым (9%), Республика Адыгея (7%), Севастополь (6%), Астраханская область (4%) и Республика Калмыкия (2%).

Дальневосточные регионы распределилась следующим образом: Приморский край (20%), Хабаровский край (18%), Республика Бурятия (11%), Республика Саха (Якутия) (11%), Забайкальский край (10%), Амурская (8%), Сахалинская (8%) области, Камчатский край (5%), Еврейская АО (3%), Магаданская область (3%) и Чукотский АО (3%).

В Северо-Кавказском федеральном округе поступило меньше заявок, чем из других федеральных округов. При этом Ставропольский край дал 37% от общего количества заявок в СКФО, Республики Дагестан – 25%, Карачаево-Черкесия – 15%, Кабардино-Балкария – 8%, Северная Осетия – Алания – 6%, Чеченская Республика – 5%, Ингушетия – 3%.

Жители новых регионов России также зарегистрировались на участие в конкурсе – Луганская Народная Республика (более 800 участников), Донецкая Народная Республика (более 500 участников), Запорожская и Херсонская области (около 100 участников в каждом регионе).

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

О назначениях участников конкурса управленцев «Лидеры России»

По итогам прошедших четырех сезонов конкурса более 420 «Лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сфере науки, образования, здравоохранения, информационных технологий. В их числе:

Семь конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей иных федеральных ведомств:

• Павел Сорокин – первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

• Илья Торосов – первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

• Евгений Грабчак – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.

• Константин Михайлик – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

• Дмитрий Огуряев – заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

• Олег Салагай – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации.

• Михаил Попов – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

Двадцать три победителя и финалистов конкурсов «Лидеры России»

и «Лидеры России. Политика» были избраны депутатами Государственной Думы VIII созыва. (4 победителя конкурса «Лидеры России» – Татьяна Дьяконова, Александр Спиридонов, Владимир Самокиш, Мария Василькова и 19 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России. Политика» Дмитрий Гусев, Олег Матвейчев, Станислав Наумов, Светлана Разворотнева, Юлия Оглоблина, Денис Кравченко, Екатерина Стенякина, Олег Гарин, Екатерина Харченко, Татьяна Буцкая, Артём Метелев, Игорь Кастюкевич, Артём Кирьянов, Алексей Волоцков, Игорь Антропенко, Евгений Нифантьев, Михаил Киселев, Алена Аршинова, Эльвира Аиткулова).

Четверо участников стали главами субъектов Российской Федерации:

• Дмитрий Артюхов – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

• Роман Бусаргин – губернатор Саратовской области.

• Василий Орлов – губернатор Амурской области.

• Виталий Хоценко – исполняющий обязанности губернатора Омской области.

Всего в субъектах Российской Федерации на должности заместителей председателей региональных правительств, вице-губернаторов было назначено 15 участников конкурса, региональными министрами и руководителями региональных органов исполнительной власти стали 16 конкурсантов.

Восемь участников конкурса стали главами российских городов и муниципальных образований:

• Илья Биушкин – глава города Абинска Краснодарского края.

• Роман Бурдин – глава города Бердска Новосибирской области.

• Ильмир Газизов – глава администрации города Учалы Республики Башкортостан.

• Евгений Григорьев победил на выборах и стал главой города Якутска.

• Тимур Закирзянов – глава города Урая ХМАО-Югра.

• Ирина Туганова – глава Моздокского городского поселения Республики Северная Осетия – Алания.

• Юрий Шалабаев – мэр Нижнего Новгорода.

• Максим Янцов – глава Павловского района Воронежской области.

Ректоры вузов и руководители научных институтов:

• Кирилл Бабаев – и.о. директора Института Китая и современной Азии РАН.

• Ольга Ворошилова назначена ректором Курской академии государственной и муниципальной службы.

• Вадим Захаров – и.о. ректора Башкирского государственного университета.

• Лилия Кирьянова – исполняющий обязанности ректора Научно-технологического университета «Сириус».

• Михаил Кузнецов стал директором Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

• Юрий Марфин назначен на позицию и.о. ректора Тихоокеанского государственного университета.

• Александр Мирошниченко назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета.

• Александр Самардак – исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета.

За четыре сезона более 100 конкурсантов получили новые назначения в коммерческих организациях, в том числе:

• Сергей Висленев – генеральный директор ОАО «РЖД – Цифровые пассажирские решения».

• Игорь Корытько – генеральный директор ПАО «Трубная металлургическая компания».

• Владислав Крейнин – старший вице-президент по маркетингу и коммуникациям ПАО Сбербанк.

• Светлана Матвеева – вице-президент по управлению персоналом

ПАО АФК «Система».

• Олег Николаев – генеральный директор ООО «РЖД Терминал».

Об участии Лидеров России в работе органов власти новых регионов и СВО

Некоторые участники конкурса заняли важные должности в новых регионах России:

• Финалист конкурса Виталий Хоценко до марта 2023 года занимал должность председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

• Победитель конкурса Иван Кусов назначен министром образования и науки Луганской Народной Республики.

• Победитель конкурса Алексей Лысов назначен на должность заместителя председателя Совета министров Запорожской области по социальным вопросам.

• Победитель конкурса Олег Трофимов назначен первым заместителем министра образования и науки Донецкой Народной Республики.

• Финалист трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона Юрий Чекунов стал первым заместителем главы администрации Макеевки Донецкой Народной Республики.

• Участник конкурса Андрей Чертков назначен на должность заместителя председателя Правительства – министр угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Участники СВО:

• Илья Штокман, победитель конкурса «Лидеры России», сейчас является временно исполняющим обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе.

• Амир Аккао, суперфиналист конкурса, служит в зоне СВО.

• Финалист трека «Государственное управление» четвертого сезона конкурса Константин Ю. участвовал в освобождении Энергодара и награжден медалью Суворова за выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции России.

• Полуфиналист конкурса Кирилл Ямковой проходил службу в Херсонской области.

• Участник конкурса Николай Домашевский мобилизован в танковую дивизию и прибыл в зону специальной военной операции в октябре 2022 года. Командовал подразделением на Сватовском направлении.

• Участник конкурса Александр Григоренко из Пермского края защищает Донбасс от украинского режима с 2014 года. Сначала воевал в составе ополчения и народной милиции ЛНР, а после начала специальной военной операции отправился на фронт добровольцем. После очередного ранения вернулся на передовую и командует взводом мотострелкового полка ВС РФ. За боевые заслуги отмечен медалями ЛНР и представлен к государственным наградам России.

• Финалист трека «Государственное управление» Денис С. по собственному желанию отправился в зону специальной военной операции, где вместе с офицерами Генерального штаба ВС РФ обучил добровольцев и затем возглавил отряд, который уже много месяцев обороняет участок передовой линии на важном направлении СВО. За проявленный героизм командир представлен к награждению Орденом Мужества.

Проекты и достижения участников конкурса в новых субъектах РФ:

• Участники четвертого сезона создали проект восстановления системы образования в регионах, освобожденных в ходе СВО. Частично он уже реализуется в Запорожской и Херсонской областях. Один из членов проектной команды – школьный учитель из Краснодарского края, отец 8 детей, участник конкурса Дмитрий Богомолов перешел работать в министерство образования и науки Херсонской области и поступил в Херсонский государственный университет на юридический факультет.

• Алексей Бондаренко, победитель четвертого сезона, помогает Международному общественному трибуналу по Украине собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в Луганской Народной Республике, вместе со своей подопечной Дарьей Калининой из Нижнего Новгорода передали шесть тонн одежды мирным жителям Украины (одежду, теплые вещи и обувь).

• Победитель конкурса Никита Казбек и суперфиналист конкурса Евгений Деменский летом 2022 года развивали проект #МыВместеУчимся, чтобы помогать школьникам новых регионов сохранить возможность бесплатно получать знания и готовиться к выпускным школьным экзаменам.

• Полуфиналист конкурса Иван Крючков ездил на Донбасс в составе миссии гуманитарного добровольческого корпуса из ХМАО-Югры. Основной его задачей в Мариуполе был разбор драмтеатра, уничтоженного неонацистами в середине марта.

• Донорскую акцию запустил автор проекта, суперфиналист конкурса Алексей Кубрак. Совместно с волонтерами было проведено уже три акции для военного госпиталя. Волонтерский проект «Лидеры-доноры» уже более двух лет ведёт работу по популяризации донорства крови, ее компонентов и костного мозга. Серьезное подключение к проекту в виде улучшения материально-технического оснащения одного из госпиталей обеспечил победитель конкурса, глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин. По его инициативе состоялся сбор средств для приобретения автоматического миксера для сбора донорской крови. Кроме того, будучи руководителем регионального штаба #МЫВМЕСТЕ, Алексей координировал добровольческую и гуманитарную поддержку временно пребывающих в Нижегородской области, организует приветственные встречи для прибывших семей из Донецкой и Луганской народных республик.

• Александр Любимов, суперфиналист четвертого сезона, оказывает гуманитарную помощь подразделениям народной милиции ЛНР и ДНР. Александр возглавляет российскую благотворительную организацию «Координационный центр помощи Новороссии», которая с 2014 года поставляет в ЛНР и ДНР обмундирование, беспилотники, оптику и средства связи, необходимые для выполнения боевых задач.

• Полуфиналист первого сезона конкурса Олег Матвеев инициировал создание общественного объединения участников конкурса «Стремянка», которое сегодня помогает бойцам на передовой СВО. Он сам много лет служил в Вооруженных Силах РФ, сейчас работает адвокатом, является старшиной Владивостокского Морского собрания и помощником президента Всестилевой федерации айкидо Приморского края.

• Полуфиналист третьего сезона Сергей Новиков реализовал проект «Центр помощи переселенцам из Донбасса, переехавшим в Приморский край – Центр «Переселенец». В первую очередь проект направлен на социализацию беженцев из ДНР и ЛНР, включающую в себя помощь в решении правовых и бытовых вопросов, помощь с поиском жилья, работы, образовательных учреждений для детей, помощь во взаимодействии с местными органами власти, помощь в адаптации в обществе, помощь с необходимыми вещами и прочим, что необходимо для начала новой жизни в Приморском крае.

• Победительница трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса Александра Родионова участвует в гуманитарных миссиях на Донбассе на протяжении практически всей специальной военной операции. Она совершила более десятка поездок, где занимается вопросами организации оказания медицинской помощи детям.

• Кирилл Скороходов, победитель четвертого сезона конкурса, заместитель главы администрации города Судак в Крыму), координировал работу строителей ЯНАО по восстановлению социальных объектов в Волновахе.

• Депутат Законодательного Собрания Севастополя, суперфиналист конкурса «Лидеры России» Павел Харламов занимается восстановлением новых регионов и с нуля восстановил логистическую цепочку для транспортировки пшеницы и подсолнечника из Старобельского района Луганской Народной Республики, который находится под шефством города-героя Севастополя.

Помощь врачей из числа «Лидеров России» в новых регионах:

• Победитель конкурса, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан (Республика Якутия) занялся развитием офтальмологии на Донбассе. Его консультации и операции помогли десяткам военным и мирным жителям региона.

• Финалистка трека «Здравоохранение» четвертого сезона, врач-хирург, ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Амина Салпагарова (Москва) отправилась на Донбасс осенью 2022 года в составе команды добровольцев, сформированной известным российским хирургом, депутатом Госдумы РФ Бадмой Башанкаевым.

Источник: Мирмол