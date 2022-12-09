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Один из славных сыновей Дагестана — Герой России Муса Манаров

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Он своими глазами видел завораживающую красоту нашей планеты.

Дагестан всегда славился своими героями, какие бы трудности не выпадали на долю республики, страны, дагестанцы первыми ставали на ее защиту. В разных сферах деятельности дагестанцы достигали высот и становились героями. В их рядах и наш земляк Муса Манаров.

Муса Хираманович Манаров родом из Баку, где родился в городе 1951 году в семье военного. В школу Муса пошел в Харькове, куда переехала семья Манаровых, окончил он школу в Чувашии.

С малых лет мальчик интересовался радиотехникой, любил читать о космосе, фантастику. После окончания школы поступил в Московский авиационный институт. Студента Манарова интересовали точные науки, что и определило его будущее. Он работал инженером в научно-производственном объединении «Энергия», затем был зачислен в отряд космонавтов.

Муса Хираманович — лётчик-космонавт СССР, полковник запаса, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР. Выполнил два космических полёта общей продолжительностью 541 суток и семь раз выходил в открытый космос. Муса Манаров дважды работал на орбитальной станции «Мир» и своими глазами видел завораживающую красоту нашей планеты. Вместе с Владимиром Титовым совершили самый продолжительный полёт в истории космоса – космонавты целый год они находились на орбите.

Второй полёт в космос длился со почти полгода, это было в 1991 году. На земле он работал космонавтом- инструктором в объединении «Энергия». После 1992 года Муса Манаров занимался предпринимательством. Он женат на Наиле Шугаевне Манаровой, они воспитали сына и дочь.

Муса Манаров увлекается охотой, рыбалкой, а также радиосвязью.

Наш отважный земляк был народным депутатом РСФСР с 1990 по 1993 год. В 2007 году он снова стал членом Государственной Думы. Мы желаем нашему земляку, Герою Советского Союза крепкого здоровья и благополучия в семье.

Источник: Голос степи

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