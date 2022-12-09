Один из славных сыновей Дагестана — Герой России Муса Манаров

Он своими глазами видел завораживающую красоту нашей планеты.

Дагестан всегда славился своими героями, какие бы трудности не выпадали на долю республики, страны, дагестанцы первыми ставали на ее защиту. В разных сферах деятельности дагестанцы достигали высот и становились героями. В их рядах и наш земляк Муса Манаров.

Муса Хираманович Манаров родом из Баку, где родился в городе 1951 году в семье военного. В школу Муса пошел в Харькове, куда переехала семья Манаровых, окончил он школу в Чувашии.

С малых лет мальчик интересовался радиотехникой, любил читать о космосе, фантастику. После окончания школы поступил в Московский авиационный институт. Студента Манарова интересовали точные науки, что и определило его будущее. Он работал инженером в научно-производственном объединении «Энергия», затем был зачислен в отряд космонавтов.

Муса Хираманович — лётчик-космонавт СССР, полковник запаса, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР. Выполнил два космических полёта общей продолжительностью 541 суток и семь раз выходил в открытый космос. Муса Манаров дважды работал на орбитальной станции «Мир» и своими глазами видел завораживающую красоту нашей планеты. Вместе с Владимиром Титовым совершили самый продолжительный полёт в истории космоса – космонавты целый год они находились на орбите.

Второй полёт в космос длился со почти полгода, это было в 1991 году. На земле он работал космонавтом- инструктором в объединении «Энергия». После 1992 года Муса Манаров занимался предпринимательством. Он женат на Наиле Шугаевне Манаровой, они воспитали сына и дочь.

Муса Манаров увлекается охотой, рыбалкой, а также радиосвязью.

Наш отважный земляк был народным депутатом РСФСР с 1990 по 1993 год. В 2007 году он снова стал членом Государственной Думы. Мы желаем нашему земляку, Герою Советского Союза крепкого здоровья и благополучия в семье.

Источник: Голос степи