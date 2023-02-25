Очистка русла реки Черкес-Озень завершится в следующем году

Нариман Абдулмуталибов провел инспекцию уже выполненых работ по очистке русла реки Черкес-Озень. Причиной подъёма воды назван антропогенный фактор: захват прибрежных зоны под строительство жилых домов, сброс строительного и бытового мусора, вывод канализационных стоков. Повышение уровня воды приводит к затоплению ряда улиц. По сообщению Наримана Абдулмуталибова Махачкала проводит претензионно-исковую работу относительно самостроев, однако требуется и контрольно-надзорная работа. Также он отметил, что в ближайшее время будет организовано совещание смежных ведомств, контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления для поиска комплексного решения каждой выявленной проблемы.

Напомним: финансирование данного проекта составляет 38 млн рублей.