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Очередные добровольцы из Табасаранского района отправились в зону СВО

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Добровольцы из села Хучни Табасаранского района Магомед Мурадалиев и Артур Ашаралиев изъявили желание отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач.

Перед выездом с ними встретился заместитель главы муниципалитета по общественной безопасности Ринат Мирзабалаев.

В ходе беседы Ринат Мирзабалаев сообщил добровольцам, что администрация Табасаранского района держит постоянную связь с семьями военнослужащих и добровольцев и оказывает им поддержку, а также поинтересовался, если у них какие-либо вопросы, с решением которых администарция им может помочь.

Они обменялись номерами телефонов. Прежде чем ехать в зону СВО, ребята пройдут подготовку и обучатся военным навыкам. У мужчин боевой настрой и готовы встать на защиту Родины.

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