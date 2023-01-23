Очередную партию посылок для мобилизованных отправили из Кизляра

Жители Кизляра вновь отправили посылки для мобилизованных земляков. В многочисленных коробках — предметы первой необходимости и бытового назначения, гостинцы к чаю, продукты, вещи.

Работа по сбору и отправке помощи осуществляется городским штабом «Мы вместе», который функционирует по инициативе главы ГО «город Кизляр» Александра Шувалова на базе Молодежного культурного центра. Сотрудники МКЦ при содействии волонтеров корпуса «Кизляр-280» провели сортировку продуктов и медикаментов, выполнили погрузку нескольких сотен килограмм помощи.

Машина с очередной партией гуманитарного груза отправилась в Каспийскую флотилию, откуда в кратчайшие сроки посылки будут доставлены в места прохождения службы.

Среди коробок и индивидуальные посылки, которые кизлярские семьи передают своим родным.

А еще одна коробка – особенная. В ней детские письма.

Содействие в доставке посылок также оказывает руководство города.

Источник: https://t.me/Kizlyar_Info/4067