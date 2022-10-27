Очередную партию помощи участникам СВО направило УФК Дагестана

По инициативе руководителя Управления Федерального казначейства по Дагестану Абдулпатаха Амирханова непосредственно в зону проведения СВО военнослужащим направлена очередная партия помощи.

На этот раз в состав груза с учетом текущих потребностей конкретного воинского подразделения были включены более 100 пар зимних сапог, перчаток, шапок, более 300 пар тёплых носков.

Отметим, что организация логистической цепочки стала возможной благодаря сотрудничеству с руководителем Дагестанского филиала Российского Союза боевых искусств, членом штаба Дагестанского регионального отделения ОНФ Магомедсаламом Халиловым.