Очередную партию гуманитарной помощи из Хасавюрта отправили в зону СВО

В состав груза, сформированного по поручению депутата Государственной Думы ФС РФ Сайгидпаши Умаханова и Главы Хасавюрта Корголи Корголиева, вошли бинокли, рации, палатки, раскладушки, рюкзаки, спецодежда, берцы, медикаменты, фонарики, наколенники, антибликовые очки, наушники, а также бензопилы, газовые горелки и наборы инструментов.

Как отметил исполнительный секретарь хасавюртовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Азиз Азизов, с самого начала проведения специальной военной операции под эгидой партии и при непосредственном участии депутата Государственной Думы и руководителя города шло комплектование гуманитарной помощи, которую партиями регулярно отправляли на передовую.

На этот раз гуманитарный груз, предназначенный для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции, передали с военнослужащим Хабибом Насрулаевым, приехавшим домой на побывку и отправляющимся к месту несения службы.

От имени дагестанцев, участвующих в специальной военной операции, он поблагодарил Сайгидпашу Умаханова и главу Хасавюрта за регулярно оказываемую помощь бойцам и поддержку их семей.