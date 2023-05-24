Очередную группу призывников отправили из Сергокалинского района

23 мая в военном комиссариате Сергокалинского и Акушинского районов прошла очередная отправка новобранцев в ряды вооруженных сил РФ. На этот раз на призывной пункт прибыло 8 призывников, 3 из Акушинского и 5 из Сергокалинского районов.

Перед новобранцами и их родственниками выступили военный комиссар Шамиль Чупалаев, заместитель главы Сергокалинского района Баркакади Меджидов, председатель Совета старейшин Магомедсалам Магомедов, а также родитель одного из призывников Умар Магомедов.

Своими зажигательными композициями мероприятие поддержали работники культурно–досугового центра Сергокалинского района.