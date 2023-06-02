Очередную группу призывников из Табасаранского района проводили на военную службу

В рамках продолжающейся весенней призывной кампании сегодня, 2 июня, из Табасаранского района на службу в ВС Российской Федерации отправилась очередная, пятая группа призывников. Торжественные проводы состоялись во дворе военкомата муниципалитета.

По традиции провожать новобранцев пришли родственники, родители, а с напутственными словами к молодым ребятам обратились заместитель главы района Ринат Мирзабалаев, исполняющий обязанности военного комиссара муниципалитета Надир Шихахмедов, начальник отделения призыва Рафик Касимов.

Они пожелали призывникам успешной службы и выразили уверенность в том, что ребята достойно выполнят воинский долг и прославят родной край.

«Служить Родине, готовность ее защищать – это проявление патриотизма. И сегодня мы видим, как наши земляки проявляют мужество и смелость в зоне СВО, защищают нашу страну. Будьте достойны наших Героев, служите честно и помните, что вас ждут родители дома. В добрый путь, друзья», — сказал Ринат Мирзабалаев.

Надир Шихахмедов в свою очередь напомнил призывникам, что за короткий срок службы в течение года им предстоит изучить азы военно-учетных специальностей, вооружения и военную технику. «Приобретенные во время службы знания пригодятся вам и в дальнейшей жизни. А те, кто решит связать свою жизнь с военной службой, смогут остаться и заключить контракт», — добавил он.

Сегодня шесть новобранцев направляются в республиканский сборный пункт, где определят род войск, в которых они будут служить.