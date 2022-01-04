Очередной центр «Точка роста» открыли в Агульском районе

24 декабря на базе МКОУ «Хутхульская СОШ» состоялось торжественное открытие Центра образования «Точка роста» в рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Открытие «Точки роста» ставит целью реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей.

«Точка роста» — это центр, в рамках которого созданы условия для роста качества общего образования. Достижение данных целей осуществляется за счет обновления классов, приобретения нового оборудования, повышения квалификации педагогов и т.д.

24 декабря, в день торжественного открытия центра, состоялась общешкольная линейка, которая проходила при участии всего педагогического коллектива школы. Организатором мероприятия выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.А. Гададова.

Открытие Центра прошло в праздничной атмосфере, в создании которой принимали участие как учителя, так и учащиеся. Для ребят этот день стал по-настоящему особенным, потому как они смогли поближе познакомиться с удивительными вещами: роботами, очками виртуальной реальности, микроскопом, конструкторами и т.д.

Ученица 8 класса Базаева Фатима выразила уверенность, что новые научно-технические достижения, представленные в цифровых кабинетах, позволят открыть новый мир цифровизации и нано-технологий «Для меня стал приятной неожиданностью тот факт, что в нашей школе появится «Точка роста». Из новостных источников я знала, что такой проект реализуется в общеобразовательных учреждениях на территории страны, и я очень рада, что мне и другим ученикам МКОУ «Хутхульская СОШ» выпала возможность на практике оценить возможности этого проекта и открыть для себя нечто новое».

Этот высказывание подтвердила и ученица 5 класса Генджаева Залина. По словам школьницы, все те достижения, о которых часто говорят в детских научно- познавательных передачах, теперь стали доступны и для хутхульских школьников, что очень радостно и приятно.

Это событие не оставило равнодушным ни одного школьника. Ребята вне зависимости от класса и возраста с интересом отнеслись к нововведениям, выражая надежду на то, что в работе с новой техникой они получат новые навыки, которые пригодятся в последующей профессиональной реализации. В завершение открытия Центра для гостей была проведена экскурсия по новым лабораториям «Точки роста».

Руководитель «Точки роста» школы Шабанова Ирина Камиловна отмечает неподдельный интерес подрастающего поколения к «цифровым новинкам»: «Многие из этих предметов они могли наблюдать лишь по телевизору, теперь же дети смогут обучаться с применением новой техники. Надеемся, это будет способствовать улучшению их навыков и оценочных показателей по общеобразовательным дисциплинам».

Директор МКОУ «Хутхульская СОШ» Сунаханум Велибеговна Курбанова выразила надежду, что работа Центра станет важным фактором в формировании полезных навыков у подрастающего поколения в таких актуальных сегодня дисциплинах, как робототехника, информатизация и другое. Руководитель общеобразовательного учреждения подчеркнула: «Актуализация современных общеобразовательных методик делает доступным такие форматы, которые в недавнем прошлом казались далекими. Тот факт, что наши дети могут в ежедневном формате работать с научно-техническими достижениями, позволяет адаптировать обучение в современных условиях для жизни в постиндустриальном обществе. Сегодня меняется специфика многих профессий, другие форматы и аспекты, поэтому цифровизация образования позволяет грамотно балансировать между традиционным образованием и новыми техническими достижениями».

Алена Магомедова