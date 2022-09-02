Очередной новый детский садик открыли в Дагестане

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в селе Богатырёвка городского округа «город Махачкала» состоялось открытие нового дошкольного образовательного учреждения на 200 мест.

В церемонии открытия принял участие Нариман Абдулмуталибов. Вице-премьер Дагестана поздравил всех присутствующих с этим прекрасным событием, пожелав детям успехов в получении знаний и беззаботного детства. Абдулмуталибов передал воспитанникам детского сада подарки от Сергея Меликова.

Благодарность руководству республики выразил в своём выступлении Салман Дадаев. Мэр Махачкалы подчеркнул, что работа по возведению социальных объектов и наращиванию соответствующей инфраструктуры в столице Дагестана продолжается.