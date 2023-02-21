Очередной гуманитарный груз от Каякентского района прибыл в зону СВО

По инициативе главы Каякентского района Магомеда Эльдерханова и представителей Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в преддверии Дня защитника Отечества была сформирована и отправлена очередная гуманитарная помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

При сборе гуманитарного груза акцент был сделан на потребности военнослужащих. В составе груза Квадрокоптер тактического назначения + комплектующие к нему, тепловизер, ноутбуки, бинокли с лазерным дальномером, разгрузки, сумки для магазинов, противогазы, наборы для чистки оружия, специальное термобельё, тёплые одеяла, изготовленные детьми окопные свечи и предметы первой необходимости. Из продуктов питания домашняя сушенная колбаса, мясо, дагестанский урбеч, мед, хинкал и другие продукты.

Гуманитарный груз до места назначения отправился в сопровождении главы района Магомеда Эльдерханова, вместе с ним в поездке принимали участие начальник управления образования Мурад Рашидов, представители всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Чупалавов Абубакар и Алхасов Запир.