Герои Z

Очередной гуманитарный груз от Каякентского района прибыл в зону СВО

Оставить комментарий

По инициативе главы Каякентского района Магомеда Эльдерханова и представителей Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в преддверии Дня защитника Отечества была сформирована и отправлена очередная гуманитарная помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

При сборе гуманитарного груза акцент был сделан на потребности военнослужащих. В составе груза Квадрокоптер тактического назначения + комплектующие к нему, тепловизер, ноутбуки, бинокли с лазерным дальномером, разгрузки, сумки для магазинов, противогазы, наборы для чистки оружия, специальное термобельё, тёплые одеяла, изготовленные детьми окопные свечи и предметы первой необходимости. Из продуктов питания домашняя сушенная колбаса, мясо, дагестанский урбеч, мед, хинкал и другие продукты.

Гуманитарный груз до места назначения отправился в сопровождении главы района Магомеда Эльдерханова, вместе с ним в поездке принимали участие начальник управления образования Мурад Рашидов, представители всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Чупалавов Абубакар и Алхасов Запир.

Также читают:

В библиотеке с. Доргели провели встречу с родителя...
На передовой распределили гуманитарную помощь от ж...
Гуляй народ – масленица у ворот!
Дагестан приступил к реализации новой программы пе...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *