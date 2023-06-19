Очередной фестиваль «Золотой абрикос Дагестана» пройдет в Унцукульском районе

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана в целях популяризации садоводства, сохранения богатых местных традиций, связанных с горным и предгорным садоводством, проводит Республиканский фестиваль «Золотой абрикос Дагестана».

В рамках фестиваля свои подворья представят муниципалитеты республики, специализирующиеся на выращивании и переработке абрикоса, пройдут дегустация национальных блюд, концертная программа с участием творческих коллективов, а также различные конкурсы.

Мероприятие откроется 24 июня в 9:30 в поселке Шамилькала Унцукульского района.